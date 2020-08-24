18 жителей Тульской области умерли от COVID-19: последние новости о коронавирусе в регионе Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба, за минувшую неделю, с 18 по 24 августа, в Тульской области от коронавирусной инфекции скончались 18 человек. Все они были жителями Тулы, Воловского, Донского, Киреевского, Щекинского и Ясногорского районов.

Четыре человека из скончавшихся были в возрасте 50-64 лет, остальные – старше 65 лет. Остальные 14 человек — старше 65 лет. У всех пациентов в анамнезе числились хронические заболевания.

Отметим,, что в общем количестве с марта месяца по сегодняшний день количество умерших от коронавируса в регионе составляет 311 человек.