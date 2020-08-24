В массовом ДТП на тульском "Золотом кольце" пострадали двое детей Фото: материалы пресс-служб

В минувшее воскресенье, 23 августа, на тульском «Золотом кольце» произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять автомобилей и двое детей.

Авария произошла вечером, примерно в 18:40, на 100-ом километре автодороги "Золотое кольцо" (КТМР). Там грузовик "MAN" столкнулся с идущим в попутном направлении автомобилем "Nissan X-trail", " Renault Duster", "Kia Rio" и "Kia Soul". На месте аварии работали спасатели и скорая помощь.

В результате ДТП пострадали четыре человека: 65-летняя и 46-летняя женщины, пассажиры "Nissan". Так же пострадали еще и несовершеннолетние пассажиры автомобилей "Nissan X-trail" и "Kia Rio" — мальчик и девочка 7 лет.