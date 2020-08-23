Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 августа 2020: 29 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за минувшие сутки заболели 29 человек. Среди выздоровевших - 35 человек. Это жители Тулы и других районов области. Скончались из-за коронавируса - 2 человека.

Статистика

В Тульской области снято большинство ограничений. Открыты парки и скверы. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг, батутные центры и квест-комнаты. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Туляки в закрытых помещениях по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Действует также запрет на проведение массовых мероприятий.