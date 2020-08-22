Флешмоб, фестиваль красок и аэростаты: в Туле отметили День флага Фото: материалы пресс-служб

22 августа в Туле отметили День Государственного флага. На Казанской набережной прошел дымовой флешмоб.

Вдоль набережной были установлены 66 дымовых фейерверков, одновременно в небо выпущено 1 650 зарядов в цветах триколора. Затем состоялся фестиваль красок.

На Пролетарской набережной прошел спортивный фестиваль. Вечером в небо над городом поднимутся аэростаты с флагом России. А затем здания в центре Тулы и телевизионную башню украсит праздничная подсветка в цветах триколора.