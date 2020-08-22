Выступление Полины Гагариной, 3D-шоу и кубок губернатора: в Туле открылся Ледовый дворец Фото: Мария ВЛАСОВА

История тульского хоккея будет писаться теперь в этих стенах. 21 августа состоялась торжественная церемония открытия Ледового дворца. Старт его строительству был дан в 2016 году. А сегодня его двери открыты для всех желающих.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Спортивный объект представляет собой здание площадью 15 тысяч квадратных метров. Здесь можно заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Основная арена также может трансформироваться для проведения концертов и торжественных мероприятий. Чаша дворца рассчитана на 3 тысячи зрителей.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В день открытия Ледового дворца туляки стали свидетелями масштабного шоу - 3D-проекция, театрализованное представление о становлении в профессии юного хоккеиста и его пути к чемпионству, выступление певицы Полины Гагариной.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Полина Гагарина Фото: Мария ВЛАСОВА

Продолжением мероприятия стал матч между «Академией Михайлова» и «Атлантом». Игра, которая принесла победу тулякам, состоялась в рамках кубка губернатора по хоккею среди молодежных команд. За главный приз соревнований борются клубы из 8 регионов России.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Перед началом матча в церемонии вбрасывания шайбы приняли участие глава региона Алексей Дюмин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и легенда хоккея Борис Михайлов.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

- Открытие нового Ледового дворца – важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея, - отметил Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин и Алексей Миллер Фото: Мария ВЛАСОВА

- Мы желаем вам на этой арене ярких побед, высоких спортивных достижений. Уверен, что некоторые из вас достигнут высот мирового уровня. В связи с этим особые пожелания школе олимпийского резерва и «Академии Михайлова», - обратился к присутствующим Алексей Миллер.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Именно для этих спортсменов ледовый дворец станет базой для тренировок. Для хоккеистов «Академии Михайлова» - еще и домашней ареной. Вдохновленные этим событием, будущие звезды спорта - юные фигуристы и хоккеисты - делятся своими планами.

Иван Колганов Фото: Мария ВЛАСОВА

- Я в хоккее 3 года. Это мой любимый вид спорта. Сейчас играю на позиции вратаря. Мне нравится стоять на воротах и отбивать шайбы. Горжусь, что так преуспел в этом виде спорта. У нашей команды уже есть медали и кубки. В будущем хочу быть таким же успешным хоккеистом, как Илья Сорокин. Стараюсь не пропускать игры с его участием, - рассказывает семилетний Иван Колганов.

Эльвира Бездетнова Фото: Мария ВЛАСОВА

- Я занимаюсь фигурным катанием 5 лет. Этот вид спорта мне понравился с самого начала. Я упорно занималась и достигала своей цели. Сейчас у меня 1 разряд по фигурному катанию. Но на этом не буду останавливаться. В будущем хочу стать Олимпийской чемпионкой. А потом и тренером, - заключает 11-летняя Эльвира Бездетнова.

Не исключено, что в перспективе Ледовый дворец также может стать площадкой для соревнований международного уровня.

Олег Матыцин Фото: Мария ВЛАСОВА

- Естественно, если поступят заявки от федерации и от субъекта, мы будем более чем внимательно к ним относиться и включать в единый календарный план мероприятий, - сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Потому что условия комфортные, соответствуют всем требованиям. Для команд и болельщиков будет радость, если соревнования состоятся на этой арене.