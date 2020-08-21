На открытии Ледового дворца в Туле выступила Полина Гагарина Фото: Мария ВЛАСОВА

Сегодня, 21 августа, в Туле проходит открытие нового Ледового дворца. В рамках обширной торжественной программы для туляков и гостей города выступила известная российская певица Полина Гагарина.

Также, перед началом матча на лёд вышли известные российские хоккеисты. Спортсмены пожелали всем участникам соревнований в рамках Кубка Губернатора удачи. А в знак благодарности и с наилучшими пожеланиями тульской команде хоккеисты передали академии Михайлова клюшку, украшенную их автографами.

Отметим,что за главный приз борются молодёжные команды из восьми регионов страны. Сегодня на поле встретятся туляки из академии Михайлова и москвичи из «Атланта».