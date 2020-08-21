В Туле открывается новый Ледовый дворец

Открытие Ледового дворца в Туле Фото: Мария ВЛАСОВА

21 августа в Туле проходит открытие ледового дворца. В честь этого подготовлена обширная программа. Одной из главных «изюминок» открытия станет выступление Полины Гагариной. После этого на ледовой арене пройдёт матч между академией Михайлова и Атлантом.

Открытие Ледового дворца в Туле Фото: Мария ВЛАСОВА

Игра состоится в рамках Кубка Губернатора по хоккею. За главный приз соревнований борются молодёжные команды из восьми регионов страны.

В фойе установлены экраны и оборудованы видеоприставки для каждого желающего. Чтобы время ожидания прошло не только в духе спорта, но и в ногу со временем, а главное - увлекательно.

Открытие Ледового дворца в Туле Фото: Мария ВЛАСОВА

Отметим, что Ледовый дворец — это двухэтажное здание площадью 15 тыс кВ м. Здесь туляки могут заниматься хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Помимо этого, основная арена может трансформироваться для проведения концертов. Чаша дворца рассчитана на 3 000 зрителей.