В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Культурная жизнь Тулы начинает оживать все больше и больше после коронавирусного перерыва. Так в областной столице произошло ещё одно яркое культурное событие — открытие фотовыставки «Молодые фотографы России-2020». Открытие выставки состоялось 20 августа в Выставочном зале Тулы.

В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Чуть больше 30 работ представлены в выставочной экспозиции. Стены Выставочного зала украсили работы лауреатов и дипломантов конкурса «Молодые фотографы России-2020». Документальная фотожурналистика и арт-фотография — такие жанры стали основой в данной выставке. Сама же экспозиция была приурочена к Всемирному дню фотографии.

В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В 2020 году участниками конкурса стали около тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет. Большее количество заявок принадлежало фотографам из Москвы и Санкт-Петербурга. Туляки тоже проявили интерес к мероприятию, отправив заявки на участие в конкурсе-фестивале. Однако, в этом году пока что не одна работа тульского фотографа не попала в выставочный ассортимент, но организаторы конкурса подчеркнули их интересность и перспективность.

В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сам конкурс проходит уже в течение 19 лет. В Туле же фотовыставка «Молодые фотографы России-2020» проходит в первый раз. При этом, наша областная столица стала вторым пунктом в маршрутной карте данной выставки. Целью же фотовыставки служит то, чтобы заинтересовать население таким искусством,, как фотография, а тех людей, которые уже проявляют себя в данной сфере, поддержать и зародить в них некий творческий импульс на участие в данном конкурсе и выходе в число лучших фотографов страны.

В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Отметим, что все конкурсные работы были оценены и отобраны компетентными и экспертными членами жюри, в число которых входят и искусствоведы и, соответственно, профессиональные фотографы.

В Туле дебютировала фотовыставка "Молодые фотографы России - 2020" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Экспозиция будет представлена в Выставочном зале Тулы до 3 сентября 2020 года.