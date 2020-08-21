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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 августа 2020: 30 заболевших и 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 августа 2020
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 августа 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 августа 2020

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 30 человек. Среди выздоровевших - 39 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Скончались - 3 человека.

Статистика

Статистика

В Тульской области сняты многие ограничения. Открыты парки и скверы. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг, батутные центры и квест-комнаты. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Туляки по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях. Действует также запрет на проведение массовых мероприятий.

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