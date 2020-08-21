Эпидемия гриппа в Тульской области ожидается во второй половине декабря

Прививку получат 60% жителей региона Фото: Алексей ФОКИН

В правительстве региона обсудили готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону. На совещании было отмечено: рост заболеваемости ожидается со второй половины декабря и продлится до середины февраля.

Для пациентов с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями будет задействовано 715 коек. Есть также аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, аппараты УЗИ, передвижные рентгеновские аппараты, хирургические аспираторы, бронхоскопы и другое оборудование.

Прививать от гриппа уже начинают. В планах вакцинировать 870 тысяч человек, в том числе 136 тысяч детей.

В выходные дни около крупных ТЦ будут работать мобильные медицинские комплексы. Сейчас составляются графики выездов прививочных бригад на предприятия, в образовательные учреждения и учреждения соцзащиты. Сделать прививку можно будет во всех ФАПах.

Кроме того, более 12 тысяч человек запланировано привить против пневмококковой инфекции. Прививку получат люди старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями; призывники и граждане, находящиеся в социальных учреждениях. С 1 августа в регионе возобновлены диспансеризации и медосмотры.