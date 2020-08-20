«Театральный дворик» пройдет в Туле 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

«Театральный дворик» пройдет в Туле 26 и 27 сентября. Фестиваль приурочат ко Дню города. В настоящее время представлены его концепция, определены площадки проведения и сформирован список участников.

Выступления артистов пройдут в новом формате. Правда, пока не раскрывается в каком именно. Но зрителей организаторы обещают удивить необычным и нестандартным подходом.

Подготовка к фестивальным событиям идет полным ходом.

Отметим, что первый «Театральный дворик» был проведен в 2011 году. С тех пор фестиваль уличных театров проводится в Туле ежегодно. Его участниками становятся не только туляки, но и гости из других регионов России и даже стран.