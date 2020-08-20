Названы зарплаты главврачей тульских больниц Фото: Алексей ФОКИН

Министерство здравоохранения Тульской области опубликовало сведения о среднемесячной заработной платы руководителей медчреждений за 2019 год. Самая высокая зарплата у главврача Тульской областной стоматологической поликлиники. В среднем - это 245 801,32 рублей.

Чуть меньше получает руководитель Тульской областной клинической больницы — 207 579,85 рублей.

В тройке по средней зарплате за 2019 год лидеров также главврач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера - 197 245,53 рублей.

Публикуем список:

ГУЗ "Алексинская районная больница №1 имени В.Ф. Снегирева"

И.о. главного врача 151 866,30

ГУЗ "Белевская центральная районная больница

Врио главного врача 64 947,86

ГУЗ "Богородицкая районная больница"

И.о. главного врача 95 476,00

ГУЗ "Веневская центральная районная больница"

И.о главного врача 72 594,92

ГУЗ "Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева"

Главный врач 147 702,68

ГУЗ "Городская больница № 3 г.Тулы"

Главный врач 69 531,26

ГУЗ "Городская больница № 7 г.Тулы"

Главный врач 126 085,60

ГУЗ "Городская больница № 9 г.Тулы"

Главный врач 121 714,63

ГУЗ "Городская больница № 10 г.Тулы"

Главный врач 93 250,78

ГУЗ "Городская больница № 11 г.Тулы"

Главный врач 109 007,30

ГУЗ "Городская больница № 13 г.Тулы"

Главный врач 116 775,00

ГУЗ "Детская городская клиническая больница г.Тулы"

Главный врач 120 140,00

ГУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №1 г. Тулы"

Главный врач 184 579,45

ГУЗ "Донская городская больница №1"

Главный врач 98 126,15

ГУЗ "Дубенская ценральная районная больница"

Врио главного врача 62 053,60

ГУЗ "Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова"

Главный врач 160 642,24

ГУЗ "Заокская центральная районная больница"

ВрИО главного врача 79 212,05

ГУЗ "Кимовская ценральная районная больница"

Главный врач 100 982,21

ГУЗ "Киреевская центральная районная больница"

Главный врач 83 529,00

ГУЗ "Куркинская центральная районная больница"

Главный врач 68 407,93

ГУЗ "Ленинская районная больница"

И.о. главного врача 85 585,25

УЗ "Новомосковская городская клиническая больница"

И.о. главного врача 161 176,26

ГУЗ "Одоевская ценральная районная больница им. П.П. Белоусова"

И.о.главного врача 109 803,23

ГУЗ "Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина"

Главный врач 108 758,43

ГУЗ "Родильный дом №1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской"

Главный врач 102 722,89 ГУЗ "Суворовская центральная районная больница" Главный врач 83 984,00

ГУЗ "Тепло-Огаревская ценральная районная больница"

Главный врач 86 601,88

ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина"

Главный врач 171 545,09

ГУЗ "Тульская детская областная клиническая больница"

Главный врач 149 112,53

ГУЗ "Тульская областная клиническая больница"

Главный врач 207 579,85

ГУЗ "Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого"

Врио главного врача 108 949,00

ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева"

Главный врач 166 003,74

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

Главный врач 245 801,32

ГУЗ "Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер"

Главный врач 197 245,53

ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер №1"

Главный врач 177 428,99

ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер"

ВРИО главного врача 111 811,01

ГУЗ "Тульский областной перинатальный центр"

Главный врач 122 676,78

ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1"

Главный врач 97 693,00

ГУЗ "Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

Главный врач 123 046,01

ГУЗ "Узловская районная больница"

Главный врач 122 909,50

ГУЗ "Щекинская районная больница"

Главный врач 128 114,85

ГУЗ "Ясногорская районная больница"

Главный врач 63 030,28

ГУЗ ТО "Бюро судебно-медицинской экпертизы"

Врио начальника 154 724,00

ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи"

И.о.главного врача 153 155,24