Каким будет новый учебный год для тульских школьников Фото: Алексей ФОКИН

Школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году. Но чем ближе 1 сентября, тем больше возникает вопросов: какими будут тожественные линейки, не переведут ли школьников снова на удаленку, и как обстоят дела с безопасностью для здоровья. Рассказываем о новшествах этого года, принятых мерах и развенчиваем мифы.

Очный формат

С 1 сентября школьники снова сядут за парты. Министр образования региона заверила: никакой отмены классической школы, живого контакта учителя и ребенка не планируется. Это значит, что учебный год начнется в традиционном формате. Речи о дистанционном обучении в данном случае не идет. К онлайн-урокам могут временно вернуться только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Линейки не для всех

Торжественные линейки в День знаний проведут только для учеников 1 и 11 классов. Для всех остальных школьников учебный год начнется с традиционных уроков, посвященных безопасности детей. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Сдавать ли тест на COVID-19?

Школьникам не придется доказывать, что у них нет коронавируса. В новом учебному году справки об отсутствии заболевания требовать не будут. Однако температуру при входе в школу будут мерить всем.

Масочный режим

Школьники смогут находиться на уроках без средств индивидуальной защиты. Для учителей наличие масок имеет рекомендательный характер. Обязательны они только для всех работников пищеблока.

Усиленная дезинфекция

За безопасностью школьников будут следить особенно тщательно. Это не только организация ежедневных «утренних фильтров», но и усиление дезинфекционного режима. Образовательные учреждения региона получили 682 бактерицидных облучателя-рециркулятора и 212 бесконтактных термометров. Те самые, которыми пользовались при проведении ЕГЭ. Впрочем, на этом не ограничатся. В муниципалитеты закупят еще 10 680 рециркуляторов воздуха и 1 518 термометров.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам. Исключение составят занятия, требующие наличие специального оборудования (в том числе физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия). В актовом и спортивном залах, библиотеке проведение занятий возможно только для одного класса.

Расписание уроков и график посещения столовой составят таким образом, чтобы минимизировать контакты школьников между собой. Также под запретом проведение массовых мероприятий между различными классами и школами.

Поборы — вне закона

Все необходимое, включая полный комплект учебников, средства дезинфекции, бесконтактные термометры и оборудование для обеззараживания воздуха приобретается за счет бюджета. Поэтому дополнительные сборы денег с родителей недопустимы.

Учебные планы скорректируют

Всероссийские проверочные работы по основным предметам перенесены на осень. Их проведут, чтобы выявить пробелы в знаниях и скорректировать учебные планы.

Бесплатное питание

С 1 сентября учеников 1-4 классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Меню в столовых обновили с учетом предложений школьников и их родителей. Цель - сделать его более разнообразным.

Денежную компенсацию за питание родители учеников 1-4 классов смогут получить при обучении на дому, дистанционном обучении и при наличии медицинских противопоказаний для питания в школе.

Также будет организовано питание для всех пятиклассников, а также учеников 6-9 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Учебный год начнется для 142 тысяч школьников,

в том числе для:

15,5 тысяч первоклассников

6 тысяч одиннадцатиклассников.