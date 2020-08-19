Главы округов Тулы отчитались о доходах за 2019 год Фото: Алексей ФОКИН

Главы управлений терокругов Тулы представили сведения о доходах, расходах, об имуществе за 2019 год. «Комсомолка» публикует данные.

Центральный округ

Глава управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев задекларировал доход в 1 693 594,57 рублей. За ним числится 1/4 квартиры площадью 54,9 кв. м и легковой автомобиль Volkswagen Jetta 2013 г.

Советский округ

Должность начальника главного управления по Советскому территориальному округу занимает Виктор Кузнецов. Однако его доходы за 2019 год не указаны. Все дело в том, что свой пост он занял только в апреле 2020 года.

Привокзальный округ

Начальник главного управления администрации по Привокзальному терокругу Евгений Пятисоцков заработал за 2019 год 2 137 455, 58 рублей. Он владеет жилым домом в 90 кв. м, 1/4 квартиры площадью 50,4 кв. м, садовым участком (800 кв. м) и автомобилем NISSAN TEANA 2.5 LUXURY 2008 г.

Зареченский округ

Начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков указал доход за 2019 год в размере 1 902 548, 71 рублей. У него в собственности только квартира площадью 44,7 кв. м.

Пролетарский округ

Начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу Сергей Шестаков заработал за 2019 год 2 183 118, 35 рублей. У него есть квартира площадью 90 кв. м, Volkswagen Amarok 2016 года и многофункциональная малая коммунальная машина 1903 2007 года.