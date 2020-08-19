Коронавирус в Тульской области, последние новости на 19 августа 2020: 29 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 19 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 29 человек. Среди выздоровевших - 43 человека. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Скончались - 2 человека.

Статистика

В Тульской области максимально сняты ограничения. Открыты парки и скверы. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Смогут начать работать с 20 августа батутные центры и квест-комнаты. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

В то же время продлены требования об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в закрытых помещениях, а также запрет на проведение массовых мероприятий.