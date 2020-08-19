Тульский "Арсенал" проиграл "Краснодару" Фото: Алексей ФОКИН

18 августа "Арсенал" провел первый гостевой матч РПЛ-2020/21. Оружейники сыграли с "Краснодаром". В предыдущих матчах на поле "быков" туляки регулярно терпели сухие поражения. Этот раз не стал исключением.

Счет в игре открыл Петров на 35 минуте - 1:0. На 65 минуте Берг забил второй мяч в ворота арсенальцев - 2:0.

«Арсенал» старался переломить ход игры. В конце матча попытка Луценко потерпела поражение.

Игра завершилась поражением оружейников. Сейчас "Арсенал" занимает 14 строчку турнирной таблицы.