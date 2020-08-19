Директор ООО «ТТК» Олег Хархурин: Главное - безопасность и комфорт пассажиров

Директор ООО "Тульская транспортная компания" Олег Исаевич Хархурин. Фото: Алексей ФОКИН

Один из лидеров транспортной индустрии региона - ООО «Тульская транспортная компания» (ранее «Тулаавтотранс») – предприятие со славной историей, длиной более 80-ти лет.

В разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки значимых для страны мероприятий.

- Мы осуществляем перевозку пассажиров на пригородных и межмуниципальных маршрутах Тульской области по тарифам, установленным региональным правительством, с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, - говорит Олег Хархурин, директор ООО «Тульская транспортная компания». - В структуре предприятия 10 филиалов и 5 обособленных подразделений (включая 3 автостанции – Чернь, Арсеньево, Дубна) с общей численностью сотрудников более 1 000 человек. В арсенале ООО «ТТК» 270 автобусов различной вместимости. В январе-феврале этого года ежедневно на линию выходило 217 автобусов по 238 маршрутам. Предприятие осуществляло 2 113 рейсов в день. За день мы перевозили более 50 тыс. пассажиров, в т. ч. - 29 тыс. льготников.

- И тут грянула пандемия… Как она сказалась на работе предприятия?

- В марте текущего года пассажиропоток упал более чем на 40 %. Для компании начался сложный период: с 28 марта мы были вынуждены значительно сократить рейсы, при этом сохранив транспортную доступность по всем обслуживаемым маршрутам, т. е. все населенные пункты были обеспечены транспортным сообщением.

Совместно с правительством Тульской области - решали такую задачу, как перевозка наших земляков, которые «застряли» за границей. Встречали их в аэропортах в полной готовности и в соответствии с требованиями безопасности: водитель был «отделен» от салона и облачен в защитный костюм. В таком режиме мы проработали около 2-х месяцев: были осуществлены 25 таких спецрейсов и перевезено около 200 человек.

Работали не только в аэропортах: дежурили на постах ДПС, когда Тульская область была закрыта, доставляли прибывающих на карантин и т. п.

В соответствии с Указом Губернатора вместе с постепенным снятием ограничений мы увеличивали количество выпускаемых транспортных средств пропорционально росту пассажиропотока. С 1 июля восстановили 100 % рейсов, но пассажиропоток не восстановился, пока он составляет 75 % от общего объема аналогичного периода прошлого года.

Новые смыслы получила фраза «безопасность перевозок». Ежедневно нами осуществлялась и осуществляется дезинфекция подвижного состава и помещений диспетчерских и медицинских пунктов филиалов. После полной высадки пассажиров перед каждым новым рейсом, а также в начале и в конце смены проводится дезинфекция внутренних поверхностей салона автобуса (двери, коврики, приборная панель, сиденья и пр.), проветривание салона.

- Олег Исаевич, какие планы у компании на ближайшее время?

- В июне этого года в Тульской области отбор перевозчиков для обслуживания пригородных и межмуниципальных маршрутов осуществлялся впервые через аукцион. ООО «ТТК» приняла в нем участие, по итогам были заключены новые контракты на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам до 31 декабря 2020 года. К сожалению, в результате аукциона не все ранее обслуживаемые нами районы удалось выиграть, так как предложенная конкурентами стоимость оказалась ниже наших затрат. В итоге 6 районов области перешли к другому перевозчику. Сегодня ООО «ТТК» обслуживает 168 маршрутов и выпускает ежедневно на линию порядка 150 единиц ТС.

Но несмотря на значительные потери доходов, мы руки не опускаем, продолжаем развиваться и думаем, как вернуть потерянные маршруты. В связи с окончанием срока действия контрактов до конца года будут проведены новые аукционы, в которых мы примем участие, с 1 января 2021 года планируем восстановить объем перевозок на уровне 2019 года.

- Что является ключевым моментом в работе предприятия?

- Главными для нас всегда есть и будут - безопасность и комфорт пассажиров. Мы кропотливо работаем над этими вопросами, и, что важно - тратим на их реализацию значительные средства. В этом как раз я и вижу причину, по которой мы не везде «взяли» аукцион, а наши услуги оказались дороже предложенных.

Мы эффективно взаимодействуем с водительским составом: обучение, инструктаж, медицинское освидетельствование перед рейсом раз в 2 года - медкомиссия… Все наши автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, мы работаем в режиме реального времени, зная, где находится каждое ТС. Автобусы оснащены тахографами и валидаторами, осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

Еще один важный аспект в обеспечении безопасности – наши ремонтно-технические базы, где есть и современное оборудование, и квалифицированный персонал. Сотрудники компании достойно выполняют свою работу в сплоченной команде, поэтому я убежден: нам по плечу задачи любой сложности! За нами 80-летняя история, традиции работать только на совесть. Мы не подведем!

На правах рекламы.