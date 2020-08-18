Акция «Дорога к школе»: забота о безопасности юных пешеходов

Тульские единороссы и активисты волонтерского центра партии передают образовательным организациям светоотражающие средства для безопасности учеников Фото: материалы пресс-служб

Акция «Дорога к школе» проводится уже третий год подряд. С 17 июля по 20 августа активисты партийного проекта «Безопасные дороги» проводят выездные проверки и анкетирование среди родителей. В Тульской области одним из форматов акции стало вручение школьникам-пешеходам специальных средств.

В понедельник, 17 августа, руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской думе, региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Алексей Ионов передал более 400 светоотражающих браслетов и свыше 15 тысяч магнитов в управление образования города Тулы. До этого примерно такое же количество элементов получили в Тульском областном центре образования.

Алексей Ионов передал более 400 светоотражающих браслетов и свыше 15 тысяч магнитов Фото: материалы пресс-служб

— Ответственность за безопасность детей лежит и на педагогах, и на родителях, – подчеркнул Алексей Владимирович. – Спасибо управлению образования, преподавателям за внимание к этим вопросам. Маршруты к школам стали намного безопаснее, решаются вопросы с освещением, соблюдаются все правила дорожного движения.

— Безопасность детей - одна из ключевых тем подготовки к новому учебному году, – отметила начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова. – Многие ребята преодолевают достаточно долгий путь из дома в школу и обратно, и этот маршрут ограничивается не только дворовой территорией. Поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание безопасности дорожного движения школьников.

В этот же день заместитель председателя гордумы Анастасия Дементьева передала около 600 браслетов и магнитов в МБОУ ЦО №1 Тулы. Совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» был организован осмотр путей подхода к школе.

Секретарь регионального отделения партии, руководитель фракции «Единой России» Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

– Мониторинг начался с первых дней августа, и уже сейчас можно говорить о том, что, например, в Туле правила по обеспечению безопасного подхода детей к образовательным учреждениям соблюдаются достаточно строго, – отметил секретарь регионального отделения партии, руководитель фракции «Единой России» Тульской областной Думы Николай Воробьев. – На большинстве осмотренных объектов есть «лежачие полицейские», светофоры, барьерные ограждения и дорожная разметка.