В Туле на ул. Революции восстановили дорожное движение Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле на ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева восстановили дорожное движение. Проезд для автомобилистов был закрыт в связи с восстановительными работами. Они потребовались после того, как на проезжей части 16 августа провалился грунт.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Причиной ЧП стало повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. Восстановительные работы на участке были завершены 17 августа утром.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сейчас место провала засыпано песком и щебнем. В ближайшее время после усадки насыпи будут проведены работы по асфальтированию данного участка и благоустройству территории.