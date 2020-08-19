В Тульской области продлеваются коронавирусные ограничения до конца августа Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией. Так некоторые из ограничений продлят своё действие в регионе вплоть до 31 августа. Все нововведения в Указе № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» подписал губернатор региона.

Так, стало известно, что до 31 августа в Тульской области сохраняется:

обязательный «масочный» режим в местах общего пользования.

запрет на проведение массовых мероприятий,

запрет на работу развлекательных и досуговых организаций.

Однако, есть и хорошие новости. С 20 августа в регионе снова заработают батутные центры и квест-комнаты. Отметим, что работа организаций будет возможно при строго соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.