"Масочный" режим в Тульской области продлили до конца августа Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области снова продлевается ряд основных ограничений, связанный с эпидемией коронавируса. Новое продление намечено до 31 августа.

Так в число основных правил и ограничений вошло обязательное соблюдение «масочнго» режима при нахождении в общественных местах. Соответственно маски жители Тульской области проносят в обязательном порядке до 31 августа.

Помимо этого, также до конца августа не разрешается проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.