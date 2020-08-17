В Тульской области продлили масочный режим до 31 августа Фото: Мария ВЛАСОВА

В Тульской области продлили масочный режим до 31 августа. Губернатор Алексей Дюмин внес соответствующие изменения в Указ № 41.

Туляки должны носить маски в общественных местах и в транспорте. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Контролируют соблюдение масочного режима полицейские. Сотрудники регионального ведомства регулярно проводят рейды.

Также продлевается действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, работать развлекательным и досуговым организациям.