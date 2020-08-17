В Тульской области разрешили работу батутных центров и квест-комнат Фото: Архив "КП"

В Тульской области разрешили работу батутных центров и квест-комнат. Соответствующие изменения отражены в Указе губернатора № 41.

Батутные центры и квест-комнаты смогут начать работать с 20 августа. Но при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора

Вместе с тем действие ряда ограничений, введенных в Тульской области из-за коронавируса, продлевается до 31 августа. Под запретом - массовые мероприятия, работа развлекательных и досуговых организаций. Сохраняется масочный режим.