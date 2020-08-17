Коронавирус в Тульской области, последние новости на 17 августа 2020: 30 заболевших и 20 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 34 человек. Среди выздоровевших - 39 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. За последние сутки не зарегистрировано умерших.

Статистика

В регионе снят ряд ограничений. В Тульской области открыты парки, скверы и пляжи. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Кроме того, нельзя проводить массовые мероприятия, работать развлекательным и досуговым организациям.