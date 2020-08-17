Провал грунта на ул. Революции в Туле: восстановительные работы завершены

Произошел провал грунта на ул. Революции в Туле
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
16 августа на ул. Революции в Туле провалился грунт. Яма зияла прямо посреди проезжей части. Кроме того, провал заполняла вода.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На место происшествия выехали оперативные службы и представители городской администрации. Провал огородили, а на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева ограничили движение транспорта.
Причиной случившегося было названо повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Восстановительные работы велись даже глубоким вечером. Их проводили в несколько этапов. Сначала демонтировали аварийные участки канализационного коллектора. Затем для запуска системы заменили участок резервной трубы, а также участок основной трубы протяженностью 6 м.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Работы проводились без отключения систем водоснабжения и канализации. Исключили и течь канализационных стоков по поверхности дорожного покрытия.
В ближайшее время приступят к засыпке котлована и благоустройству территории. Во второй половине дня 17 августа будет восстановлено движение транспорта.