Провал грунта на ул. Революции в Туле: восстановительные работы завершены

Произошел провал грунта на ул. Революции в Туле Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

16 августа на ул. Революции в Туле провалился грунт. Яма зияла прямо посреди проезжей части. Кроме того, провал заполняла вода.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На место происшествия выехали оперативные службы и представители городской администрации. Провал огородили, а на участке ул. Революции от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Вересаева ограничили движение транспорта.

Причиной случившегося было названо повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Восстановительные работы велись даже глубоким вечером. Их проводили в несколько этапов. Сначала демонтировали аварийные участки канализационного коллектора. Затем для запуска системы заменили участок резервной трубы, а также участок основной трубы протяженностью 6 м.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Работы проводились без отключения систем водоснабжения и канализации. Исключили и течь канализационных стоков по поверхности дорожного покрытия.

В ближайшее время приступят к засыпке котлована и благоустройству территории. Во второй половине дня 17 августа будет восстановлено движение транспорта.