В Туле начали разбирать последнюю водоразборную будку. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле начали разбирать последнюю водоразборную будку. Работы шли 15-16 августа. Активисты сняли обрешетку фасадов, разобрали кровлю, стропила, фронтоны, начали частично убирать перекрытие.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Работы будут продолжены. На следующем этапе планируется разобрать сруб.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

После демонтажа и консервации строение перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея (ул. Советская, 68).

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Водоразборная будка в свое время входила в городскую систему водопровода. На данный момент будка на ул. Петра Алексеева 1-а - единственная сохранившаяся. Собственник участка безвозмездно передал ее городу. А неравнодушные туляки взялись за ее восстановление.