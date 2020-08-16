В Туле на перекрестке улиц Дм.Ульянова и Революции провалился асфальтный грунт Фото: материалы пресс-служб

16 августа, в Туле произошло неожиданное дорожное происшествие. Возле перекрёстка улиц ул. Революции и ул. Дмитрия Ульянова провалился асфальтный грунт. Провал диаметром 500мм произошёл по причине повреждения канализационного коллектора.

В связи с этим транспортное движение на участке ул. Революции от ул. Дм. Ульянова до ул. Вересаева ограничено. На место выехали и работают оперативные службы города. Так, специалистами были начаты работы по замене аварийного участка коллектора.

На участке меняют один из отсеков резервной трубы, после чего систему запустят. Далее по плану стоит замена участка основной трубы. Работы ведутся без отключения водоснабжения и канализации.