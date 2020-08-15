Кому в Туле отключат свет 17 августа? Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 17 августа, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Тургеневская, 48, 50, 42; Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а; ул. Жуковского, 38-а; ул. Пушкинская, 21, 19, 14-а, 10-16 (чётн.)

ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7; Венёвское ш., 4; ГСК № 37; Автогараж № 6; База МЧС

ул. Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 28-а, 28; ул. Комсомольская, 171, 226-а, 230, 175, 165; пер. Кирпичный, 21, 32, 34, 23, 25, 27; ул. Герцена, 144, 201

ул. Станиславского, 4; пр-т Ленина, 109-а

ул. Станиславского, 4

Мясново: 8-й пр-зд, 2; 9-й пр-зд, 1; 18-й пр-зд, 32-38; 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Чмутова, 113, 115, 117, 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 162-б, 166-б, 158-в, 168-а

п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 7-25 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; ул. Першинская; АЗС № 324 - трасса Тула-Алёшня

ул. 2-я Волоховская, 1-19; 2-й Волоховский пр-зд, 1-203-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; пер. 4-й Волоховский; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20; 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4

ул. Бондаренко, 8

п. Комсмомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1; ул. Станционная, 60