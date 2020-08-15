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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 августа 2020: 30 заболевших и 1 умерший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 августа 2020
Ангелина КоломыцеваАнгелина КоломыцеваАнгелинаКоломыцева
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 августа 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 августа 2020

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 16 августа, стали известны новые данные о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса в Тульской области. По данным за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели еще 30 человек.

Вместе с тем, 32 человека смогли победить инфекцию. О своем выздоровлении от “ковида” туляки узнали после прихода анализов на коронавирус.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 августа 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 августа 2020

Однако, продолжаются и смертельные случаи. Так с подтвержденным COVID-19 скончался еще один человек. Отметим, что на данный момент эпидобстановка в регионе держится в позитивной прогрессии. Так число заболевших не переступает за пределы 3--35 человек, а число выздоровевших конкурирует с заразившимися, каждый раз вырываясь по показателям вперед.

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