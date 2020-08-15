Тульский "Арсенал" потерпел поражение от "Уфы"

14 августа в Туле на Центральном стадионе состоялся матч тульского ФК «Арсенал» и ФК “Уфа” из Уфы. Однако, игра закончилась не в пользу “оружейников”. Если в первом тайме туляки смогли взять верх над соперниками, однако во втором тайме удача повернулась к “желто-красным” спиной, и матч закончился поражением. Счет игры 2:3 в пользу “Уфы”.

За ходом игры следили судьи Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, Илья Елеференко и Андрей Болотенков из Москвы. Победные мячи команды “Арсенала” принадлежат Луценко и К.Кванга. Однако, не обошлось и без потерь. Во время игры с “желтой карточкой” были удалены К.Кванга и Э.Кванга. После того, как второй футболист вышел из игры, “оружейники” попытались выровнять счет игры, но сделать этого так и не получилось.

Отметим, что следующая игра “Арсенала” пройдет в Краснодаре с ФК “Краснодар”. Дата и время матча: 18 августа в 20:00.