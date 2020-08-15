Тарас Бурлак подписал контракт с тульским "Арсеналом"

фото: arsenaltula.ru Фото: материалы пресс-служб

Тульский “Арсенал” принял в свою команду нового игрока. Так в состав “оружейников” футболист Тарас Бурлак. Об этом стало известно от пресс-служба “Арсенала”.

Тарас Бурлак - это воспитанник столичного «Локомотива», за который он провел свыше 50 матчей в рамках премьер-лиги. Также футболист выступал ФК «Волга» и «Рубин»из Нижнего Новгорода. С 2015 года был игроком самарских «Крыльев Советов». За самарцев он провел 8 матчей и забил 2 мяча в в минувшем чемпионате России.

Тараса Бурлака приглашали в национальную команду страны. Помимо этого он выступал за молодежную сборную России.