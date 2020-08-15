15 августа в Туле откроется долгожданный автокинотеатр Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В эту субботу, 15 августа, в Туле заработает долгожданный автокинотеатр. Об открытии кинотеатра было известно еще в прошлом месяце. Ранее сообщалось, что предположительно автокинотеатр откроется 9-10 августа, однако сроки немного затянулись. И все же сегодня туляки смогут с удовольствием посмотреть любимое кино на большом экране, не выходя из салона автомобиля.

Расположился такой “открытый” кинотеатр в Зареченском округе Тулы по адресу: ул. Галкина, 1-д, недалеко от автостанции «Заречье».

Парковочных мест перед экраном рассчитано на 50 автомобилей. Репертуар, время и цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте “ЖКЖ кино”. Приобрести билеты туляки могут там же. Так на большом экране тулякам покажут фильмы «Ловушка для разума» и «Морские паразиты».

Кинопоказы будут проходить с 19:00 по следующей схеме:

- с вс по чт - по два показа

- пт и сб — по три показа

Есть версия, что автокинотеатр продолжит показывать фильмы еще и в сентябре 2020 года.