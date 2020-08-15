В Туле первый "Кустарный антимузей" принимает посетителей в обычном режиме Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле в обычном режиме заработал новый «Кустарный антимузей», который находится на территории ремесленного двора «Добродей». Отметим, что его открытие состоялось 11 июля в онлайн формате.

В Туле первый "Кустарный антимузей" принимает посетителей в обычном режиме Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Особенностью данного антимузея от других музеев региона служит то, что здесь все представленные экспонаты можно потрогать руками, а каждый из них повествует свою ремесленную историю. Так, каждый посетитель может потрогать тот или иной предмет, представленный в антимузее, а также принять участие в мастер-классах, используя сами экспонаты. Так, например, можно перемолоть себе муку, попробовать спрячь что-либо через настоящую прялку и даже выковать монету или другие предметы вместе с профессиональными кузнецами. Так, в коллекции музея находится около 300 экспонатов.

В Туле первый "Кустарный антимузей" принимает посетителей в обычном режиме Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Прогулявшись по улице Кустарной, которая служит основной концепцией оформления интерьера, туляки и гости города узнают о ремеслах, которые были популярны и развиты в давние времена. В начале экскурсионного пути каждого посетителя встречает кованая кузнецами карта ремёсел региона, которая наглядно показывает картину развитых ремёсел по каждому району Тульской области.