Доход губернатора Тульской области в 2019 году вырос до 7,2 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Доход губернатора Тульской области в 2019 году составил 7 234 961,72 рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Годом ранее глава региона заработал 6 695 283,75 рублей.

В собственности Алексея Дюмина находится земельный участок площадью 3 127 кв. м, жилой дом площадью 152,9 кв.м, квартира площадью 344 кв. м, 2 машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м. Есть у главы региона в пользовании часть здания площадью 60,7 кв. м. Кроме того, за губернатором числится легковой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» 2008 г.

Доход супруги губернатора составил 9 804 412,17 рублей. В ее собственности находится такая же недвижимость. А еще есть легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска.