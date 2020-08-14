Топ-5 каналов, которые помогут вашему ребенку развиваться и готовиться к школе

Попробуйте «подключить» к учебе телевизор.

Попробуйте «подключить» к учебе телевизор. У современных ТВ-провайдеров множество каналов, смотреть которые с детьми весело и интересно, и зачастую ребенок сможет почерпнуть немало полезных материалов, которые помогут и в учебе. Предлагаем наш топ ТВ-каналов для детей:

Discovery Channel

На канале Discovery channel каждый ребенок найдет себе «умную» передачу по вкусу и увлечению. Можно любоваться сокровищами древних городов, взглянуть по новому на известные страны и окунуться в атмосферу самых разных уголков Земного шара. Для детей Discovery channel показывает захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной, секретах космоса и последних научных разработках по его изучению.

Discovery Channel

Если ребенок задает конкретные вопросы - на канале есть программа для «почемучек». Ведь всегда интересно, как делают привычные, обыденные вещи? Серии фильма «Как это работает» приглашают зрителей за кулисы производства самых обычных предметов, начиная с хоккейных шайб и ручных пил - заканчивая буровыми долотами и замороженной картошкой фри.

National Geographic

Достоинство телеканала в том, что даже, на первый взгляд, невеселые научные темы он может показать ярко и заразительно. Проверить можно сразу на нескольких передачах. Например, интересная передача «Чудеса инженерии» на канале National Geographic. Она знакомит маленьких зрителей с прорывными технологиями, которые позволили построить, к примеру, самый длинный в мире туннель или самый большой телескоп.

National Geographic

Кроме того, на телеканале с ребенком можно посмотреть документальные многосерийные фильмы "Взгляд изнутри", "Жизнь до рождения", "В поисках синего кита", "С точки зрения науки" и пр. Если какой-то из них заинтересует школьника, - это будет длительное и увлекательное путешествие в мир новых знаний.

Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве в формате Спутникового ТВ. Например, у МТС сейчас очень выгодное предложение: конвергентный тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении – больше 200 каналов, в том числе, более десяти специальных детских каналов, а интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса по акции «Выгодное комбо» – обойдутся вам всего 590 рублей в месяц.

Animal Planet

Для любителей животных и природы есть целый канал «Animal Planet». Перечислять все фильмы, которые там шли или будут идти – не хватит и одной статьи. Это – целый сборник познавательных, документальных сериалов о самых загадочных и таинственных местах планеты. Потрясающие пейзажи и удивительный животный мир открывает перед нами этот канал и рассказывает о жизни дикой природы.

Animal Planet

Для тех детей, которые планируют связать свою профессию с животными, с помощью им, будет полезно посмотреть ветеринарные передачи: «Доктор Ди», «Центр реабилитации Аманды». Но стоит учесть, что это передачи для детей постарше и лучше все-таки смотреть вместе с ними.

Viasat History

Ооооочень познавательный телеканал об истории и археологии. Канал содержит документальные фильмы о выдающихся личностях и событиях, сыгравших важную роль в развитии цивилизации, о культуре, образе жизни разных стран и эпох.

Viasat History

Узнать можно все: от тайн Наполеона до истории создания легендарного Титаника. Одна из самых популярных передач канала – «Разгадка тайн пирамид». Волнующие истории об египетских пирамидах, археологические раскопки в Долине Царей и уникальные находки времен фараонов. Ну кому это не понравится.

Cinéma

Многие из нас устали от постоянных боевиков или комедий, которые не всегда стоит показывать детям. На случай семейного просмотра найдется беспроигрышный вариант - канал Cinéma. Это - телеканал хитов европейского кинематографа с участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов – Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жана Поля Бельмондо, Софи Лорен, Катрин Денёв, Одри Тоту, Жана Рено, Дэни Буна и многих других. Здесь собраны фильмы, которые заполняли залы советских, а теперь заполняют залы российских кинотеатров.

Cinéma

Как видите просмотр ТВ может быть очень полезно для ребенка. Главное, правильно выбрать канал и иногда составлять компанию вашему школьнику