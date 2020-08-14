В Туле появится Центр уличного баскетбола Фото: материалы пресс-служб

В Туле появится Центр уличного баскетбола. Его строительство ведется на ул. Демонстрации, возле сквера Памяти воинов-интернационалистов.

Работы стартовали 11 августа. А завершатся уже в середине сентября. Рабочие уже демонтировали старую спортивную площадку, которая уже отслужила свой срок, и приступили к устройству улично-спортивного комплекса.

Спортивный объект будет полностью доступен для жителей Фото: материалы пресс-служб

Спортивная зона будет включать баскетбольную и 5 стритбольных площадок, с переносными и стационарными трибунами, с акриловым покрытием Хард. По периметру спортивной площадки будут устроены легкоатлетические дорожки.

На завершающей стадии строительства проведут работы по благоустройству и озеленению. Это будет открытый спортивный объект, он будет полностью доступен для жителей.