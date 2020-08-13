Доступная страна: помощь, поддержка, забота! Фото: материалы пресс-служб

В России проживает около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И доступная среда для них — понятие намного более широкое, нежели пандусы в подъездах и удобные тротуары. Это и вопросы образования и трудоустройства, государственная поддержка в виде социальных пособий, создание условий для реабилитации. Наконец — это формирование адекватного и равного отношения общества к проблемам инвалидов. И в этих смыслах положительные изменения есть.

Государственную программу «Доступная среда» в России продлили до 2025 года — соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин еще в 2018 году. Она решает названные задачи — и на это выделяются значительные средства: за 14 лет — порядка 700 миллиардов рублей. Однако это направление требует не только денежных вливаний, но и зачастую изменения действующего законодательства и нормативной базы.

Много активностей предлагают и в оффлайне – спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты. Фото: материалы пресс-служб

Этим параллельно с Правительством занимается «Единая Россия» в рамках своего профильного партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Только за первые шесть месяцев 2020 года принято несколько законов и постановлений Кабмина, инициированных на площадке партпроекта.

В середине марта Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам. Они больше не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости.

Освидетельствование инвалидности до 1 октября проходит заочно. «Единая Россия» выступила с этой инициативой в разгар пандемии, чтобы защитить людей с ОВЗ от риска заражения коронавирусом. В Правительстве идею поддержали. Теперь партия будет добиваться продления дистанционного режима этой процедуры – он доказал свою эффективность. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал это одной из наболевших тем.

- Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии, — отметил он.

Партия добилась, чтобы новые средства технической реабилитации по истечению срока использования выдавались без дополнительных проверок. Кроме того, теперь категория «ребенок-инвалид» предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Еще одно изменение касается парковок для людей с ОВЗ — с 1 июля не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля. Достаточно подать сведения об автомобиле через Федеральный реестр инвалидов или госуслуги. МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

Кроме того, «Единая Россия» недавно внесла в Госдуму еще один законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации.

«Единая Россия» недавно внесла в Госдуму еще один законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без ТСР, — подчеркнул Андрей Турчак.

Активисты партпроекта «Единая страна – доступная среда» работают и над созданием среды для инвалидов в сети. Проводят конкурсы и фестивали социальных Интернет-ресурсов. Много активностей предлагают и в оффлайне – спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты. Координатор партпроекта, депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что главное достижение — это изменение в обществе взгляда на проблемы людей с ОВЗ.

- Конечно, среда стала доступнее для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Это заслуга всей государственной политики. Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, имеющих желание и возможности их решать. Каждый на своем месте, в той сфере, которой он занимается, делает все от себя зависящее, чтобы способствовать социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал Михаил Терентьев.

Депутат Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алешина

– Забота о детях и взрослых с ограниченными физическими возможностями в рамках профильного партийного проекта для нас приоритетна, - отметила депутат Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алешина. - Совместно с Центром поддержки гражданских инициатив регулярно организуем бесплатное медицинское обследование для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: изначально акция проводилась только для мам, но в этом году, в феврале, пригласили на диагностическую акцию и мужчин. Более 50 человек смогли получить консультацию врачей-специалистов. Кроме этого, депутатами-членами фракции «Единой России» оказывается благотворительную помощь в приобретении технических средств реабилитации. Также организуются досуговые, оздоровительные и культурно-просветительские мероприятия. Более 100 детей с родителями из фонда «Добродетель-Тула» стали участниками традиционного праздника Широкой Масленицы. А буквально на днях для коллектива Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» была организована экскурсия по экспозиции «Старой тульской аптеки». В связи с ограничениями, вызванными пандемией, пока не удалось провести наш ежегодный форум «Особое детство», где вырабатываются новые форматы социального содействия инвалидам, но работа по оказанию помощи этим категориям, безусловно, продолжается. Волонтеры «Единой России» обеспечивали адресную доставку продуктов и средств защиты, для детей с ОВЗ из общественных организаций, сотрудничающих с ЦПГИ и нашим партпроектом, были переданы наборы для полезного досуга и творчества. В преддверии нового учебного года также запланировано вручение канцелярских наборов ребятам с ограничениями по здоровью из нескольких семей, находящихся под опекой Кризисного центра помощи женщинам.