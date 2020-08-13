В Тульской области похитили иностранца и держали в канализации Фото: материалы пресс-служб

В Ильинском Одоевского района группа мужчин похитила 38-летнего иностранца. Они подкараулили его около одного из домов. Затем избили и затолкали в багажник.

Затем на автомобиле доставили на место назначения. Уже там поместили незнакомого им мужчину в канализационный коллектор и в последующем там удерживали его.

Иностранцу удалось самостоятельно освободиться и покинуть колодец.

Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия".

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.