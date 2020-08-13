«Работа есть»: на аграрных предприятиях региона имеется свыше 1300 вакансий

По словам министра, АПК региона включает в себя порядка 1000 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых трудятся около 30 тысяч человек. Важным условием для дальнейшего развития сферы является привлечение инвестиций.

При непосредственном участии Губернатора Алексея Дюмина с 2016 г. заключено 45 соглашений более чем на 110 млрд руб., которые предполагают создание 4000 рабочих мест.

В 2020 году завершены: - проект по строительству свинокомплекса ООО «Тульская мясная компания», общей мощностью 57 тыс. тонн свинины в год в Ефремове, Куркинском и Воловском районах;

- первая очередь проекта по строительству тепличного комплекса в Щекинском районе, инвестор – ООО «Тепличный комплекс «Тульский»; -линия по производству вафель инвестиционного проекта ООО «ТОРЕРО» в Куркинском районе;

- строительство зернового комплекса мощностью 120 тыс. тонн в Веневском районе К(Ф)Х «ЖАК»;

- строительство картофелехранилищ общей емкостью 15 тыс. тонн и элеваторного комплекса вместимостью 30 тыс. тонн ООО «Богородицкий Альянс» в Богородицком районе.

Проекты предусматривают создание 1420 новых рабочих мест. Кроме того, в этом году ожидается завершение трех инвестиционных проектов. Два из них реализует компания «Мираторг» - это ферма мелкого рогатого скота в Тепло-Огаревском районе и овощной комплекс в Плавском районе.

ООО «Воловский комбикормовый завод» строит производство в Воловском районе. В общей сложности реализация этих проектов позволит создать 564 рабочих места.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин

- Предприятиям АПК рабочие руки нужны даже в условиях пандемии. Набор персонала в сельскохозяйственные организации и на предприятия перерабатывающей промышленности идет в постоянном режиме» - отметил Алексей Степин.

На конец июля на предприятиях АПК имеется более 1345 свободных рабочих мест. Сотрудников набирают ООО «Богородицкий Альянс», К(Ф)Х «ЖАК», ООО «Тульская мясная компания», АО «Южморрыбфлот», ООО «ТК «Тульский», ООО «ТОРЕРО», ООО «Воловский бройлер» и другие организации.

Более подробная информация – на интерактивном портале органов занятости населения Тульской области: rabota71.ru

Министр отметил, что еще больше рабочих мест появляется на сезонные работы в связи началом уборочной кампании.

От первого лица

Уникальный формат производства

Генеральный директор ООО «Воловский бройлер» Муратов Санжар Саидович.

- Наша птицефабрика «Воловский бройлер» является одной из первых в России фабрик с новым уникальным форматом производства, совмещающим в себе преимущества фермерского и промышленного подходов к изготовлению куриной продукции, - рассказывает генеральный директор ООО «Воловский бройлер» Муратов Санжар Саидович. - Мы постоянно развиваемся и совершенствуем свои технологии. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию собственного комбикормового комплекса мощностью 20 тонн/час. Это позволит снизить внутренние издержки производства, стабилизирует ситуацию с ценами на нашу продукцию, сделав ее еще более конкурентной, безопасной и качественной. Такое интеллектуальное производство постоянно требует профессиональных кадров.

Со своей стороны мы предоставляем социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, комфортные условия труда, производственную спецодежду и что сейчас максимально необходимо - индивидуальные средства защиты. Для специалистов предоставляется комфортное жилье (квартиры), есть бесплатный трансфер для сотрудников на работу и с работы, средняя заработная плата от 32 000 руб. в месяц.

Расширяя производство, нам важно организовать сплоченный коллектив единомышленников, поэтому в нашей компании мы всегда приветствуем молодых специалистов, которые закончили учебные заведения и имеют свой современный и новый взгляд на построение технологического и производственного процесса: зоотехников, ветеринарных врачей. Конечно же, когда запускается новое производство, не обойтись без рабочих рук, поэтому мы ждем у себя в компании: слесарей КИПиА, слесарей ремонтников, электромонтеров, водителей погрузчика, техников-механиков. На производство необходимы: вакцинаторы, укладчики-упаковщики, кладовщики, мойщики, грузчики и др. Кстати, если к нам приходят сотрудники, которые вообще не знакомы с производством и выращиванием птицы, мы учим на месте, и поверьте, научим обязательно. Ждем новых сотрудников в нашей стабильной компании, у нас комфортные условия труда, работа на постоянной основе, полный социальный пакет, оформление согласно ТК РФ. Ждем всех, кто хочет освоить новую профессию или сделать профессиональную карьеру на агропромышленном производстве.

Телефон отдела кадров:

8 (960) 610-62-84

Стратегия в кадрах

Важнейший вопрос обеспечения агроотрасли высококвалифицированными кадрами и работа в этом направлении активно ведется. Так, в конце 2019 г., состоялась Стратегическая сессия «Объединяемся для лучшего будущего: агропромышленный комплекс». Мероприятие прошло на площадке «Точка кипения» АСИ в рамках лидерского проекта Агентства стратегических инициатив «Компетентностная платформа». Проект представляет собой уникальную площадку, объединяющую интересы соискателей, работодателей, образовательных организаций и экспертов в деле развития и применения личностных и профессиональных компетенций.

Флагманским партнером Стратегической сессии «Объединяемся для лучшего будущего: агропромышленный комплекс» стала компания Технический центр «Агрит», официальный диллер Ростсельмаш.

Вера Анатольевна Попова, директор ТЦ «Агрит».

- Для того чтобы решить задачу развития Российского АПК, необходимо, в первую очередь, обозначить вопрос важности человеческого капитала в агропромышленном секторе и обсудить проблемы со всеми заинтересованными сторонами - говорит Вера Анатольевна

Попова, директор ТЦ «Агрит».

Основой стратегической сессии стал формат диалога: эксперты в области человеческих ресурсов и аграрного сектора, представители аграрных компаний, образовательных организаций, готовящих кадры для сельского хозяйства, студенты и молодые специалисты открыто обсуждали важные вопросы кадрового обеспечения агропромышленной отрасли и подготовки профессионалов. По итогам мероприятия была создана стратегическая карта, отражающая интересы каждой из сторон и определяющая следующие шаги в области развития человеческих ресурсов. В 2020 г. также планируется провести подобные сессии на региональном уровне.

- Намечены стратегические цели, - продолжает Вера Попова. - Нашей основной задачей стало привлечение внимания к теме развития человеческих ресурсов в агропромышленной отрасли и понимание важности обсуждаемого вопроса. А он включает в себя и проблему подготовки специалистов для современного ведения сельскохозяйственного производства, и создание единой системы взаимодействия работодателей и образовательных организаций. Стратегическая сессия позволила нам понять, каковы конкретные шаги в каждом из этих направлений, чтобы ситуация изменилась. Вместе мы должны найти способы решения поставленных задач, донести информацию до общественности и представителей власти с тем, чтобы на государственном уровне велись поиски решения проблемы.

Развитие в приоритете

Два года назад на Российском инвестиционном форуме было подписано соглашение между правительством региона и предприятием. В проект было вложено 450 млн руб. Итогом его реализации стало создание 50 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Богородицкий Альянс» Николай Лаврентьев.

- Мы инвестируем в село. Создаем дополнительные рабочие места. Строим социальные объекты: дома, квартиры для того, чтобы жители возвращались в село, было кому здесь работать. Потому что одна из ключевых проблем - нехватка квалифицированных кадров, - говорит генеральный директор ООО «Богородицкий Альянс» Николай Лаврентьев. - ООО «Богородицкий альянс» строит детские и спортивные площадки, поддерживает инициативы «Народного бюджета». Предприятие привлекает молодые кадры на работу.

Предприятие по рейтингу заработной платы в 2016 году среди сельхозпредприятий заняло лидирующие позиции. На тот момент средняя зарплата исчислялась в

38 000 руб. С годами этот показатель только вырос. Как результат, в хозяйстве числится порядка 120 сотрудников. В хозяйстве и сегодня ждут квалифицированные кадры.

- Сотрудники нам нужны разных профессий: обслуживающий персонал (повара, помощники по хозяйству, уборщики), а также лаборанты, специалисты по охране труда экономисты, бухгалтера, менеджеры по реализации.

Хозяйство большое и задач много: в свой штат мы готовы принять грамотного агронома, инженера-механика, инженера по сельхозпроизводству: заработная плата более, чем достойная. Человек должен жить здесь, чувствовать себя частичкой коллектива, приносить пользу селу. У предприятия стоят большие планы, но без квалифицированных кадров их сложно воплотить в жизнь, - рассказывает Николай Викторович. - Мы готовы финансировать обучение студентов, которые по окончании вуза придут на работу к нам. У нас есть своя программа для молодых специалистов. После испытательного срока эти семьи получают в пользование коттедж на 10 лет. По прошествии этого времени молодые специалисты могут оформить его в собственность.

Телефон отдела кадров:

8 (909) 263-02-02