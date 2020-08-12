Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 августа 2020: 34 заболевших и 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 12 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области число заболевших за минувшие сутки достигло 34 человек. Среди выздоровевших - 42 человека. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 3 человека.

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Эпидобстановка позволяет максимально снять ограничения. В Тульской области открыты парки, скверы и пляжи. Работают салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, кинотеатры. Разрешена работа бильярдных и боулингов, букмекерских контор и пунктов приема ставок. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

В регионе возобновились вакцинация и диспанцеризация. В конце августа поступят вакцины от гриппа.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

Нельзя проводить массовые мероприятия, работать развлекательным и досуговым организациям.