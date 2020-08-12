Из неВЭДомо куда - в ВЭДомо как

За три года работы Центра в регионе здесь комплексно поддержали в решении экспортных задач более сотни предпринимателей.

За три года работы Центра в регионе здесь комплексно поддержали в решении экспортных задач более сотни предпринимателей.

Несмотря на то, что с каждым годом экспорт дает все более ощутимый прирост ВВП, в этом направлении до развитых экономик нам еще расти и расти… В России несколько десятков тысяч экспортеров, но это всего лишь чуть более 1% от всех компаний. Для сравнения: в мире в среднем 10% компаний заняты в экспорте. Государством поставлена амбициозная цель – до 2030 года довести рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня не менее 70%!

В развитии экспортных процессов предусмотрена значительная роль малого и среднего бизнеса. Такой целенаправленной и комплексной поддержки, как сегодня, этому сегменту экономики не оказывалось никогда.

Чтобы выйти на экспорт, мало выпускать качественную продукцию: надо перелопатить огромное количество информации по внешне-экономической деятельности, освоить много новых инструментов, в том числе в сфере мирового маркетинга… У большинства предпринимателей, желающих стать экспортерами, таких знаний и навыков просто нет.

- Наша миссия - это самое неВЭДомо куда превратить в ВЭДомо куда и ВЭДомо как, - говорит руководитель ЦПЭ Тульской области Дмитрий Антонов. – Прямая задача Центра - показать, как выйти на экспорт, начиная с нулевого уровня, помочь информационно и финансово. ЦПЭ работает индивидуально с каждым предпринимателем, учитывая тот уровень, на котором он находится в сфере экспорта.

Руководитель ЦПЭ Тульской области Дмитрий Антонов

Один из полезных и проверенных инструментов - вебинары и семинары на актуальные темы. Один из последних вебинарных курсов - «Практическая сертификация для экспорта в ЕС и ее особенности» с Ильей Шпиртом. Также в формате оnline прошел вебинар по электронной торговле, к которой сейчас повышенный интерес. Центр начинает возвращаться к очной форме общения. До конца этого года у нас запланированы 13 семинаров.

- Дмитрий, расскажите, что такое экспортная электронная торговля?

- На сегодня перспективы этого направления признаны во всем мире, период пандемии и изоляции ярко показал преимущества он-лайн коммерции, сейчас ее доля в общем объеме экспортных продаж - 36%! Крупных электронных сетей в мире: – всего 2-3 десятка, через них гораздо проще наладить свои продажи, чем контактировать с сотнями тысяч отдельных компаний. Своим подопечным предпринимателям мы помогаем освоить эти инструменты на деле. При работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах не нужно личное присутствие представителя компании: происходит заход на площадку, где идет размещение десятков тысяч товаров, которые видит весь мир. Мы помогаем заключать контракты с операторами площадок, оплачиваем размещение на них продукции, занимаемся ее продвижением.

- Сколько стоит выход на маркетплейсы, и как не потеряться предпринимателю в море других предложений?

- Cегодня средняя комиссия, которую берет площадка, составляет 15%. Это немало, многим представителям МСП такие затраты не по плечу. Тут и приходит на помощь ЦПЭ. Что касается вопроса, как не потеряться… Вы правильно сказали, что на электронной площадке море предложений. Экспортный рынок очень конкурентен, но конкурентную борьбу надо выигрывать. Иначе зачем? И тут на первое место выходит грамотный маркетинг, значение которого многие предприниматели недооценивают. Да, продукция российских экспортеров высокого качества. Но при этом «не дотягивает» презентационная сторона. В ЦПЭ окажут помощь и в этом направлении, помогут построить маркетинговый план, возьмут на себя затраты по продвижению, помогут с умной логистикой. Мы знаем все препоны, с которыми могут столкнуться компании, и подскажем, как грамотно их обойти. Чтобы экспортер не плутал по неВЭДомым дорожкам, а вышел на прямую дорогу к контракту!

- Вы по каждой стране сможете выступить путеводителем?

- Конечно, наш Центр работает в тесной связи с Российским экспортным Центром (РЭЦ). Все их полезные кейсы по выстраиванию работы в той или иной стране доступны и нам. Мы владеем информацией об особенностях экспортировать в конкретную страну и готовы ей поделиться. В оперативном режиме информация обновляется: где и какие есть ограничения, где они уже сняты, как работать с конкретной страной в условиях существующих ограничений, особенности законодательства и т. д. Все эти моменты мы учитываем при составлении бизнес-плана для конкретной компании, которая обратилась к нам за помощью.

- Какие отрасли имеют наибольший потенциал для работы на экспорт?

- Выскажу общее компетентное мнение: высокие экспортные перспективы сегодня у рынка продуктов питания, товаров для здоровья, фармацевтики, легкой промышленности, машиностроения… Подчеркну – любая сфера бизнеса обладает экспортным потенциалом! ЦПЭ готов этот потенциал изучить и поддержать.

- Недавно в регионе стартовала программа «Сделано в Тульской области»…

- Да, это будет хорошая поддержка для наших экспортеров - производителей пищевой продукции. Помните, я говорил о важности грамотного маркетинга? Эта программа выведет продвижение региональной продукции на новый уровень. Повысятся объемы производства, узнаваемость товаров. Продвижение под единым логотипом «Сделано в Тульской области» будет знаком качества и подлинности продукции. В экспорте это важные моменты. Многие наши подопечные экспортеры уже вошли в программу, и правильно сделали.

- Как строится работа с компаниями-новичками в экспортном деле?

- Начинаем мы с обучения основам и правилам ВЭД. Компания выделяет сотрудника, который будет готовить базу знаний и навыков для начала работы в этом направлении. После наших семинаров человек получит информацию по направлениям: основы ВЭД, экспортный и валютный контроль, зарубежная логистика и многое другое.

Затем начнется наша помощь в реализации экспортного проекта, в выходе компании на внешние рынки. Мы помогаем комплексно – от оформления документов, переводов рекламных текстов и материалов иностранных сайтов, получения сертификации до поиска партнеров за рубежом. Заключение сделки предприятия о поставке на экспорт – главный результат.

За время работы мы сформировали полезный кейс для помощи компаниям в расширении уже имеющегося экспортного горизонта. Предположим, предприятие наладило поставки в одну страну, есть заинтересованность идти дальше, но не хватает знаний, пугают барьеры, нет сертификатов и т. д. Здесь ЦПЭ будет опорной точкой для движения вперед. Мы возьмем на себя проведение маркетинговых исследований, анализ рынков, мониторинг конкурентов. ЦПЭ полезен и «бывалым» экспортерам: для них мы найдем современные инструменты для выхода на более высокий виток развития.

- Вы упомянули про барьеры, каковы главные из них? И как все это преодолеть в период спада в экономике?

- Если все барьеры, которые могут возникнуть перед экспортерами, систематизировать, можно выделить три основные группы: информационные, административные и финансовые. В ЦПЭ помогут справиться с каждым, решить все возникающие вопросы с учетом специфики вашего бизнеса! Сейчас экспортный сегмент постепенно набирает обороты. Пока нет возможности проведения личных встреч представителей наших компаний с потенциальными партнерами: не во все страны можно выехать. Но во время изоляции мы наработали ценный опыт работы поиска бизнес-партнеров в режиме онлайн. По видеосвязи, с переводчиком мы помогали и помогаем тульским компаниям обсудить вопросы с зарубежными коллегами.

Хотел бы обратиться к региональным компаниям малого и среднего бизнеса. Если вы чувствуете, что пришло время расширять границы за счет освоения внешних рынков или вы хотите пополнить список существующих стран-партнеров, приходите к нам! Центр поддержки экспорта Тульской области поможет в реализации ваших идей, вместе мы преодолеем любые преграды!

Ольга Петрова, генеральный директор ООО «Медовые традиции»:

- Мы сотрудничаем с Центром поддержки экспорта не один год. Благодаря его содействию ежегодно участвуем в международной выставке Продэкспо. Оттуда привозим новые контракты, находим партнеров за пределами России. Недавно наша продукция (пряники и пастила) начала продаваться в США. Кроме этого, Центр поддержки экспорта организует полезные встречи: зимой этого года мы участвовали в одном из таких мероприятий, где презентовали свою продукцию представителям из Армении и Азербайджана. Это реальная помощь в поиске новых партнеров, в организации переговоров с ними. Отдельно скажу про семинары: в 2020 году мы приняли участие в 4-х семинарах, организованных ЦПЭ. Тематика актуальная, авторитетные спикеры, участие бесплатное… Недавно наша компания вступила в программу «Сделано в Тульской области». Это полезная инициатива: «веник сломать сложнее, чем соломинку», объединение тульских производителей даст новые возможности для развития как на отечественном, так и на зарубежном рынках. А логотип качества добавит доверия со стороны покупателей к нашей продукции.

Оксана Матюшенко, генеральный директор ООО «ПК «Старые традиции»:

- Мы обратились в ЦПЭ Тульской области в прошлом году, когда встал вопрос о продвижении нашей продукции - белевской пастилы - на международные рынки. Результат оказался выше, чем мы ожидали: у нас появились экспортные контракты не только со странами ближнего зарубежья, но и с США, Израилем, Южной Кореей. Благодаря семинарам, проводимым на базе Центра, я и мои сотрудники получили информацию о документарном сопровождении экспортной деятельности, логистических возможностях, выходе на онлайн торговые площадки. Благодаря ЦПЭ мы посетили известные международные выставки, в том числе в Южной Корее. Недавно стали участниками новой региональной программы «Сделано в Тульской области». Уверена, это станет дополнительным импульсом для нашей деятельности на внешних рынках.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»

Центр «Мой бизнес»:

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 325.

Телефон (4872) 25-98-31.

www.export71.ru