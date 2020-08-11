В Туле по улицам города ходят медведи, волшебники и Человек-паук Фото: соцсети

В соцсетях туляки поделились фотографиями улиц города, которые заполонились сказочными и кино-героями. Так в группе «Подслушано в Туле» очевидцы выложили сразу два фото, где зафиксировано, что в областной столице происходит костюмированный бум.

В Туле по улицам города ходят медведи, волшебники и Человек-паук Фото: соцсети

Так, на одной из дорог города появился настоящий супер герой — Спайдермен или по-другому Человек-паук. «Паук» не только расхаживал по городу в своём закрытом костюме, но ещё и катался на мотоцикле. Есть версия, что под маской скрыта девушка, но все таки большинство настаивает на том, что это молодой человек. Однако, личность героя комиксов так и не раскрылась.

В Туле по улицам города ходят медведи, волшебники и Человек-паук Фото: соцсети

Помимо этого, жители Пролетарского района запечатлели на свои камеры переходящих улицу людей в костюмах медведя, и какой-то, по видимому, волшебницы. В комментариях под данным фото прослеживается версия, что это сотрудники местного ДК, которые вышли на улицы города в костюмах после своей игровой программы или театрализованного представления.