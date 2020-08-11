В Туле появились «брендированнные» люки с самоваром. Фото: tula.life

Улицу Демонстрации в Туле украсят «брендированнные» люки с логотипом-самоваром. Их установят в рамках ремонта дорожного покрытия. Масштабные работы здесь идут полным ходом.

Туляки с интересом восприняли новость о появлении брендированных люков. Некоторые уже предложили установить такие и с другими брендами. Например, пряником, Ясной Поляной или Тульским Кремлем.

Отметим, что брендированные люки также есть в Одоеве. Там есть шутливое упоминание о том, что город является родиной слонов.

Фото: Алексей ФОКИН

На Казанской набережной в Туле можно найти «пятак» - арт-объект в виде большой пятирублевой монеты.

Фото: Алексей ФОКИН

Студенты, желающие увеличить свои шансы на благополучную сдачу сессии, могут постоять на «пятаке». Считается, что пятак, положенный под пятку, приносит удачу на экзаменах.