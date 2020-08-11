Тульский художник восстановил граффити с ветераном в Калуге. Фото: Елена Французова

Тульский художник Дмитрий Языков восстановил граффити с ветераном Великой Отечественной войны. Он же является автором рисунка.

Новое вмешательство в граффити от художника потребовалось после того, как вандалы разрисовали лицо мужчины темной краской.

Фото: Дмитрий Языков

Сейчас восстановленное граффити можно наблюдать на трансформаторной будке на въезде в Калугу. В свое время работа над рисунком заняла у художника 5 дней. На граффити ушло порядка 40 л фасадной краски и 40 баллончиков.

- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий Языков kp40.