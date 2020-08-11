В Туле прошли съемки фильма "Креветка". Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошли съемки фильма "Креветка". Картина стала дипломной работой режиссера Марии Кузнецовой. Она же стала сценаристом фильма.

Фото: Кинокомиссия Тульской области

«Креветка» - это комедия, которая затрагивает достаточно серьёзную тему - абъюза. Главная героиня Марина мечтает порвать токсичные отношения со своим парнем, тем самым избавившись от психологического давления партнера. А что из этого выйдет и кто ей поможет, и почему же в название фильма стоит «креветка», можно будет узнать после просмотра картины.

Фото: Кинокомиссия Тульской области

Всего в проекте задействовано более 20 человек. Главную роль исполнила актриса народного театра «Синяя птица» Алена Бурлакова. В других ролях заняты артисты тульского ТЮЗа: Артём Васюков, Евгения Назарова. Саундтрек к фильму написала тульская группа River Bridge.