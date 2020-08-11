С 1 сентября в Тульской области откроют двери театры, цирк и концертные площадки Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября в Тульской области вступят в силу новые послабления. Так с первого дня осени в регионе снова будут проводиться зрелищные и культурные мероприятия, но только в условиях закрытого помещения.

1 сентября многие туляки смогут пойти не только на учёбу, но и отметить начало сентября походом в театр, цирк и на концерт. Однако, во всех этих организациях, которые будут работать в сфере культурных и зрелищных мероприятий, будут действовать строгие коронавирусные правила, которые установит для них Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что ряд коронавирусных ограничений все еще продолжает и продолжит действовать. Отметим, что до 17 августа в регионе продолжается обязательный «масочный» режим в общественных местах.