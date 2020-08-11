Человек с опасным диагнозом не должен бегать за справками

Директор Тульского филиала ПАО СК "Росгосстрах" Оксана Макарова. Фото: Алексей ФОКИН

- Перед запуском новых страховых продуктов специалисты компании внимательно изучили рынок и смогли найти оптимальные ценовые параметры, которые делают полис доступным, обеспечивая надежную страховую защиту по актуальным рискам, - отметила директор Тульского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Оксана Макарова.

Программа телемедицины «Доктор онлайн» реализуется с одной из эффективных сервисных компаний «Национальная медицинская служба». Программы страхования от онкологических и иных критических заболеваний «Здоровье дороже» и «Лечение без границ» в «Росгосстрахе» считают прорывом: при более чем доступной цене они практически не имеют исключений при определении страхового случая. Это актуально для онкозаболеваний, лечение которых очень затратно.

Цена полиса «Доктор онлайн» - 4 900 рублей в год. Программа подойдет для людей любого возраста. Если застрахован ребенок, то общаться с врачом будет его законный представитель. Количество консультаций не ограничено: обращаться к дежурному врачу-терапевту или педиатру можно круглосуточно 7 дней в неделю. В таком же режиме работает медицинский советник, который проконсультирует по профильным вопросам: наличие медицинских организаций, вопросам законодательства, связанным с охраной здоровья, лекарственному обеспечению, выбору лекарств и др. Можно получить консультации узких врачей-специалистов.

Онлайн-доктор доступен в выходные и праздничные дни, независимо от места нахождения пациента. Общаться с ним можно в режиме чата, по аудио- или видеосвязи или воспользовавшись мобильным приложением компании.

Если по полису «Доктор онлайн» можно проконсультироваться по вопросам здоровья, то у программ «Здоровье дороже» и «Лечение без границ» другая задача. Это финансовая защита людей на случай тяжелых болезней – онкологии и критических заболеваний (сердечно-сосудистые и неврологические). Программа «Здоровье дороже» предусматривает лечение онкологических болезней. В программе «Лечение без границ» расширенное покрытие: помимо онкологических, в нее включено лечение критических заболеваний, требующих проведения кардио- или нейрохирургического оперативного вмешательства. В рамках этой программы доступны такие операции, как шунтирование, а также стентирование при инсульте и инфаркте.

В обеих программах по факту диагностирования онкологии предусмотрена страховая выплата - 250 тыс. рублей. И компания не спрашивает, на что человек их потратит, понимая, что это компенсация потери дохода в связи с долгосрочным лечением. Объем покрытия в программах рассчитан так, чтобы его было достаточно на лечение. Программа «Здоровье дороже» предусматривает лечение в российских клиниках, а «Лечение без границ» позволяет выбрать клиники как в России, так и за рубежом. Лимит по лечению в России - 8 млн рублей, за границей - 18 млн рублей. «Росгосстрах» направляет пациентов в клиники Израиля, Германии, Испании, Италии... В компании наработана многолетняя статистика, и специалисты «Росгосстраха» знают, в какой клинике успешно лечится тот или иной вид заболевания. Компания взаимодействует как с медицинскими учреждениями, так и с клиниками при университетах и научных центрах. Транспортировку больного до места лечения тоже оплачивает «Росгосстрах».

- Направив человека на лечение, специалисты нашей компании контролируют, насколько успешно оно идет, - комментирует Оксана Вячеславовна. - Бывает, нужно вносить корректировки или требуется реабилитация. Когда лечение заканчивается, продолжается динамический мониторинг пациента.

Приобрести эти страховые продукты может любой человек, у которого ранее не было онкологического диагноза или ВИЧ/СПИДа. «Росгосстрах» готов взять на страхование даже в случае, если у человека были новообразования или незлокачественные опухоли.

В новые решения включен и страховой случай рак in situ - предраковое состояние, когда в организме обнаруживаются небольшие колонии злокачественных клеток, но они не считаются опухолью. В большинстве страховых программ такое состояние здоровья страховкой не покрывается. Специалисты компании считают, что это критическое состояние, есть вероятность, что клетками будет поражен целый орган, потребуется сложная операция или химиотерапия. В «Росгосстрахе» это считается страховым событием, а клиентом с таким диагнозом начинают заниматься до окончания временной франшизы. То есть, исключен период ожидания в 90 дней.

Период ожидания - классический механизм защиты от недобросовестных действий страхователей. Но в наших программах «Росгосстрах» отступил от этой общепринятой нормы, чтобы не терять драгоценное время, ведь речь идет о здоровье, а порой и жизни! И если поставили страшный диагноз, не теряя времени, обращайтесь в «Росгосстрах». С этого момента больным будут заниматься партнеры компании, которые оперативно запросят документы и от имени клиента будут обращаться в медицинские учреждения, получать справки и документы. Человек с опасным диагнозом не должен бегать за справками, он должен лечиться.

При правильном подходе к здоровью диагноз «рак» - не приговор. Да, многие не хотят думать о болезнях, о смертельном риске, кто-то боится накликать беду, кто-то уверен, что с ним ничего не случится.

- Мы страховщики, наша профессия – адекватно оценивать совокупность рисков и принимать правильные решения для того, чтобы их минимизировать, - поясняет Оксана Вячеславовна.

Тульский филиал ПАО СК "Росгосстрах":

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ПАО СК «Росгосстрах».

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