Когда туляки смогут привиться от гриппа Фото: Алексей ФОКИН

Не за горами осенне-зимний период. А значит и сезонный подъем заболеваемости. Наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений считается вакцинация.

В Тульскую область первые поставки противогриппозной вакцины должны поступить в конце августа, как и в предыдущие эпидсезоны. За счет средств федерального бюджета смогут привиться 50% населения. Дополнительно закупят вакцину за счет средств областного бюджета, а также на средства предприятий и организаций.

Интересно, что состав вакцины будет существенно отличаться от прошлогодних. Речь о возможном появлении осенью и зимой новых штаммов гриппа.

- Вирусы гриппа наиболее часто подвержены изменчивости, поэтому состав вакцин ежегодно меняется. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения для включения в состав противогриппозных вакцин на предстоящий сезон 2020-2021 гг. для Северного полушария рекомендованы вирусы гриппа отличные от состава вакцин 2019-2020г. Они скорее всего и будут циркулировать в период подъема, - прокомментировали ситуацию в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области. - В настоящее время циркуляция данных вирусов зарегистрирована в Южном полушарии, где в данный момент наблюдается активность гриппа.

Сейчас все плановые прививки детям и взрослым возобновлены. Их можно сделать от кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка.

ВАЖНО!

Проведение обследования населения на СОVID-19 перед иммунизацией не планируется, нормативными документами это не предусмотрено.

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