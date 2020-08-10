Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 августа 2020: 31 заболевший и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области снижается заболеваемость коронавирусом. 10 августа стало известно о 31 заболевшем.

Среди выздоровевших - 32 человека. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 2 человека.

Статистика

В Тульской области продолжается поэтапное снятие ограничений. С 10 августа могут начать работать бильярдные и боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Уже сейчас открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры. В регионе возобновились вакцинация и диспанцеризация.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

По-прежнему остаются под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.