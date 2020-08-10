Стоит ли тулякам опасаться тропических клопов Фото: Алексей ФОКИН

В европейской части страны появились тропические постельные клопы. По данным специалистов, их основной период активности приходится на лето и начало отопительного сезона. При этом антисанитария - не обязательный спутник клопов. Они могут появляться даже в пятизвездочных гостиницах. Привезти клопов домой можно, например, после отдыха.

- Тропические постельные клопы встречаются в регионах с умеренным и субтропическим климатом (Средняя и Юго-Восточная Азия, Африка, Австралия, Южная Америка). Они отличается от обыкновенных постельных клопов лишь незначительно формой тела, любят теплый климат и более проворно передвигаются, а питание, размножение и жизненный цикл у них одинаковые, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области. - С эпидемиологической точки зрения клопы не опасны, и как показывает практика, с их укусами человеку инфекционные заболевания не передаются. Опасен клоп только раздражающими кожу укусами и сопутствующими аллергическими реакциями.

В Тульской области не зафиксированы случаи появления тропических постельных клопов. Периодически поступают обращения от жителей области на обнаружение обыкновенных постельных клопов по месту проживания.

Бороться с клопами самостоятельно сложно, поэтому для проведения дезинсекционных мероприятий необходимо обратиться в специализированную организацию дезинфекционного профиля.